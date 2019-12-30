Ростовчанин рядом с «зеброй» попал под колёса иномарки
В Ростове 38-летний пешеход попал под колёса иномарки. ДТП произошло вечером 5 января на улице Страны Советов.
По предварительным данным, 56-летний водитель «Хонды CRV» сбил мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода.
- После ДТП пострадавший обратился в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.