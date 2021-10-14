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Ростовчанин пойдет под суд за жестокое убийство жены

Ростовчанин пойдет под суд за жестокое убийство жены
В Ростове мужчина обвиняется в жестоком убийстве своей 28-летней жены. Происшествие случилось в конце июля этого года, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес супруге более 10 ранений в разные части тела, от которых девушка скончалась. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

- Обвиняемый в убийстве предстанет перед судом, - сообщили в ведомстве. - Следствием собрана доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За жестокое убийство ростовчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
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