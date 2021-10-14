Ростовчанин пойдет под суд за жестокое убийство жены

В Ростове мужчина обвиняется в жестоком убийстве своей 28-летней жены. Происшествие случилось в конце июля этого года, сообщает СУ СКР по Ростовской области.В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес супруге более 10 ранений в разные части тела, от которых девушка скончалась. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.- Обвиняемый в убийстве предстанет перед судом, - сообщили в ведомстве. - Следствием собрана доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.За жестокое убийство ростовчанину грозит до 15 лет лишения свободы.