Ростовчанин пойдет под суд за жестокое убийство жены
В Ростове мужчина обвиняется в жестоком убийстве своей 28-летней жены. Происшествие случилось в конце июля этого года, сообщает СУ СКР по Ростовской области.
В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес супруге более 10 ранений в разные части тела, от которых девушка скончалась. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.
- Обвиняемый в убийстве предстанет перед судом, - сообщили в ведомстве. - Следствием собрана доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
За жестокое убийство ростовчанину грозит до 15 лет лишения свободы.