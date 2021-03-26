В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство жены

Житель Ростовской области пойдет под суд за убийство жены. Трагедия случилось в апреле 2020 года в селе Александровка Тарасовского района.По версии следствия, в тот день мужчина выпивал дома. Между ним с женой произошла ссора. В какой-то момент набросился на женщину с кулаками и жестоко избил. В ход пошли не только кулаки и ноги, но и кожаный ремень. От полученных травм 53-летняя супруга скончалась на месте.Обвиняемый попытался скрыть следы преступления. Он облил бензином тело женщины и комнату, в которой она находилась, а затем поджег.Правоохранителям вскоре удалось задержать мужчину. По решению суда его заключили под стражу.- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ростовской областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение. Помимо жестокого убийства, мужчина обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога. Общая сумма ущерба составила порядка 120 тысяч рублей.