Ростовчанин погиб под колёсами поезда



Фото: gubdaily.ru

В Ростове местный житель погиб под колёсами поезда. ЧП произошло 4 ноября около полуночи.



По предварительной информации, 39-летний мужчина перебегал железнодорожные пути перед приближающимся поездом на перегоне «Развилка – Ростов-Товарный». Машинист пассажирского состава «Москва - Кисловодск», заметив пешехода, применил экстренное торможение. Но из-за небольшого расстояния трагедии избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК Анна Терземан, - выясняются все детали произошедшего.



Добавим, что при аналогичных обстоятельствах в середине октября в Азовском районе погиб мужчина. Спустя неделю житель Новочеркасска лишился руки, попав под поезд.