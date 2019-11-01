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Ростовчанин погиб под колёсами поезда

Ростовчанин погиб под колёсами поезда
Фото: gubdaily.ru
В Ростове местный житель погиб под колёсами поезда. ЧП произошло 4 ноября около полуночи.

По предварительной информации, 39-летний мужчина перебегал железнодорожные пути перед приближающимся поездом на перегоне «Развилка – Ростов-Товарный». Машинист пассажирского состава «Москва - Кисловодск», заметив пешехода, применил экстренное торможение. Но из-за небольшого расстояния трагедии избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК Анна Терземан, - выясняются все детали произошедшего.

Добавим, что при аналогичных обстоятельствах в середине октября в Азовском районе погиб мужчина. Спустя неделю житель Новочеркасска лишился руки, попав под поезд.

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