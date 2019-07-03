Ростовчанин избежал наказания за то, что избил приятеля бутылью с водой



В Ростове сняли обвинение с мужчины, избившего товарища баклажкой с водой. Потерпевший примирился со своим обидчиком, поэтому суд прекратил делопроизводство. Соответствующая информация размещена на сайте Октябрьского районного суда.



Инцидент произошёл в декабре 2017 года. Приятели находились на лестничной клетке, когда между ними неожиданно возник конфликт. Один из мужчин схватил стоящую на полу пятилитровую бутыль, наполненную водой, и стал избивать знакомого. Он нанёс ему удары по туловищу и правой руке, в результате чего пострадавший получил перелом и несколько кровоподтёков.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако вскоре производство было прекращено, так как стороны конфликта примирились. Злоумышленника от ответственности освободили.