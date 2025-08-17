Ростовчане сутки не могут уехать домой из-за задержки поездов в Воронежской области
Ростовчане уже сутки ждут свой поезд в Воронежской области после падения дронов. На данный момент расписание сдвинулось у шести поездов, сообщает АО «ФПК».
Ранее область атаковали беспилотники. Осколки одно из них попали на ж/д пути. Из-за этого задержали 14 поездов. Позднее это число сократилось до шести.
В данный момент задерживаются поезда, курсирующие по маршрутам:
№ 20 Москва – Ростов-на-Дону
№ 562 Москва – Имеретинский Курорт
№ 472 Москва – Адлер
№ 479 Сухум – Санкт-Петербург
№ 143 Кисловодск – Москва
№ 241 Киров – Анапа
Остальные поезда курсируют по графику.