В донской столице школы переведены на дистанционный режим из-за отсутствия отопления

Фото: нейросеть

В Ростове школы на Западном и в центре переведены на дистант из-за отсутствия тепла в здании. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в соцсетях.Пока что дистанционный формат обучения касается только первой смены, за вторую смену пока информации нет. Также детсады, где тепло еще не поступило, сегодня не будут принимать детей.Напомним, что утром 15 декабря у жителей Западного и центра отключили тепло и горячую воду из-за аварии на ТЭЦ-2. Вернуть отопление в дома обещали к полуночи 15 декабря. Однако утром 16 декабря тепло в домах ростовчан так и не появилось. Как подчеркнул глава города Александр Скрябин, отопление подают постепенно и в первую очередь подключают социальные объекты.