В Ростовской области из-за снегопада задержали пригородные поезда

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области непогода стала причиной задержки поездов. Об этом сказано на сайте Северо-Кавказской железной дороги.Задержка на два часа ожидается у поездов по маршруту № 6162 Лихая – Ростов, № 6155 Ростов – Лихая (+ 1:25), № 6164 Лихая – Ростов (+ один час), а также на один час у поездов № 6170 Усть-Донецкая – Ростов и № 6157 Ростов – Лихая (+36 минут).Кроме того, задержка коснется пригородного поезда № 102 Москва – Адлер. Задержка на два часа у поезда № 3 Кисловодск – Москва, № 101 Адлер – Москва (+01:54 минут), № 309 Адлер – Воркута (+1: 29), № 27 Симферополь – Москва (+1:15). Также задержка на один час у поездов № 181 Симферополь – Санкт-Петербург, № 33 Владикавказ – Москва (+57 минут), № 144 Москва – Кисловодск (+53 минут), № 127 Кисловодск – Архангельск (+40 минут), № 29 Новороссийск – Москва (+39 минут), № 103 Адлер – Москва (+35 минут), № 68 Москва – Симферополь (задержка 31 минута).