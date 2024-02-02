В Ростове банкомат начал дымиться из-за короткого замыкания
В Ростове-на-Дону из-за короткого замыкания начал дымиться банкомат. Инцидент произошел вечером 1 февраля.
Из здания на улице Таганрогской, 135 начал валить дым. Очевидцы вызвали на место спасателей. Специалисты выяснили, что дым идет из банкомата, установленного там.
В региональном ГУ МЧС рассказали, что причиной задымления стало короткое замыкание. К счастью, последующего горения удалось избежать.
Вероятно, вскоре сломанный аппарат починят или заменят на новый.