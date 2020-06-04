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Рейсовый автобус сбил велосипедиста в Ростовской области

Рейсовый автобус сбил велосипедиста в Ростовской области
В Азове водитель автобуса сбил велосипедиста. ДТП произошло 5 июня на улице Кондаурова.

По предварительным данным, 51-летний водитель ПАЗа двигался по маршруту Азов - Пешково. Во время разворота автобус сбил 62-летнего велосипедиста.
- В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По данному факту проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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