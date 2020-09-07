Пропавшую в Ростовской области женщину нашли в лесополосе

В Мартыновском районе Ростовской области нашли живой 49-летнюю женщину, которая пропала три дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона 9 сентября.Как сообщалось ранее, Галина Чемерицына ушла из дома 6 сентября и не вернулась обратно. Сначала женщину искал её сожитель, но все попытки были тщетны. Затем к поиску подключились правоохранители, добровольцы и общественные организации.Галину нашли в лесополосе 9 сентября. Как стало известно, дончанка заблудилась и не могла найти дорогу домой. Трое суток она находилась под открытым небом без пищи и воды.В настоящее время здоровью Галины ничего не угрожает.