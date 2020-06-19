В Ростовской области пропавшую три месяца назад женщину нашли живой

В донском регионе нашли живой пропавшую 47-летнюю женщину. Ирину Лунцевич разыскивали более трёх месяцев. О том, что дончанка вернулась домой, 22 июня сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».В поисках Ирины участвовали волонтёры и сотрудники полиции. Она пропала 12 марта, в последний раз её видели в Зернограде. К счастью, женщину удалось найти живой и невредимой. Где она всё это время пропадала, и почему не выходила на связь с родственниками, пока никто не знает.Жизни и здоровью Ирины Лунцевич ничего не угрожает.