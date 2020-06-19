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В Ростовской области пропавшую три месяца назад женщину нашли живой

В Ростовской области пропавшую три месяца назад женщину нашли живой
В донском регионе нашли живой пропавшую 47-летнюю женщину. Ирину Лунцевич разыскивали более трёх месяцев. О том, что дончанка вернулась домой, 22 июня сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

В поисках Ирины участвовали волонтёры и сотрудники полиции. Она пропала 12 марта, в последний раз её видели в Зернограде. К счастью, женщину удалось найти живой и невредимой. Где она всё это время пропадала, и почему не выходила на связь с родственниками, пока никто не знает.

Жизни и здоровью Ирины Лунцевич ничего не угрожает.

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