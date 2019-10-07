Около десяти дней в Ростовской области разыскивают пропавшую без вести пенсионерку



Пропавшую без вести пожилую женщину разыскивают в Ростовской области. Анны Назаровой нет уже около десяти суток. Пенсионерка пропала 30 сентября. В ориентировке указано, что она может находиться в Таганроге или Миллерово.



Анне Васильевне - 71 год. Она среднего телосложения, рост - 165 сантиметров. У женщины светло-русые крашеные волосы и серые глаза.



Она была одета в чёрные брюки и серое пальто, на голове - бежевый берет, какая обувь - неизвестно. При себе у пенсионерки была чёрная сумка с документами на её имя.



Всех неравнодушных просят принять участие в поисках. Анна Назарова может находиться в вашем городе или районе. Если вы встречали женщину на фото, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.