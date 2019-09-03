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Пропавшего жителя Курганской области разыскивают на Дону

Пропавшего жителя Курганской области разыскивают на Дону
В Донском регионе разыскивают пропавшего жителя Курганской области. Василия Терзи ищут уже четыре дня. Он ушёл из дома в селе Верхнесуерском в период со 2 по 4 сентября. Он проживает на улице Заречной.

Уже несколько дней он не выходит на связь с родными. По словам родных, он ничем не болен и полностью осознаёт свои действия. Семья Василия очень переживает, ведь у него не было повода скрываться или менять место жительства.

Терзи 63 года. Его рост — 174 сантиметров, телосложение — плотное. У мужчины овальное лицо, высокий лоб, карие глаза и короткие тёмно-русые волосы. Из особых примет — шрам на правой брови.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что Лебяжьевский межрайонный следственный отдел по факту исчезновения Василия возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам 8-352-379-04-25, 8-912-979-59-10.

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