Пропавшего без вести парня ищут в Ростове-на-Дону



Несколько дней в Ростове разыскивают пропавшего без вести молодого человека. Корюн Мартиросян пропал вечером 2 ноября.



Тётя 21-летнего парня рассказала, что в тот день он был в гостях у своего друга на проспекте Коммунистическом. Примерно в 22:30 он позвонил родственнице и сказал, что идёт домой. Корюн проживает в Ленинском районе города.



Однако ни в ближайший час, ни на следующий день Мартиросян к себе не вернулся. На звонки и сообщения он не отвечает. Никто не знает, где он находится.



Рост молодого человека — около 170 сантиметров, телосложение худощавое, у него тёмные волосы и карие глаза. В день пропажи он был одет в зелёную куртку и тёмные кроссовки с белой подошвой.



Любую информацию о местонахождении Корюна Мартиросяна просят сообщать по телефону: 8-938-158-88-31.