При взрыве в Азове погибли 91-летняя пенсионерка и 69-летний мужчина



Взрыв в Азове унёс жизни двух пенсионеров. В результате происшествия погибли 91-летняя женщина и 69-летний мужчина. На месте продолжают работать следователи и спасатели.



Бытовой газ взорвался примерно в 11 часов 22 февраля в переулке Павлова. Хлопок произошёл на третьем этаже. Два человека погибли на месте. Одна женщина попала в больницу в критическом состоянии.



Несущие конструкции дома оказались не повреждены, тем не менее взрыв разрушил несколько квартир. В доме ещё полтора часа бушевал пожар, прежде чем спасателям удалось его потушить.



- В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, изымают необходимую техническую документацию, в том числе в газоснабжающей организации, допрашивают свидетелей произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Происшествием занимается отдел по расследованию особо важных дел. Напомним, причиной взрыва стала утечка газа. По факту гибели двух человек возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».