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По факту гибели людей при взрыве в Азове возбудили дело

По факту гибели людей при взрыве в Азове возбудили дело
Следователи возбудили дело по факту гибели двух людей при взрыве газа в Азове. Специалисты проводят проверку по признакам преступления, предусмотренных статьёй «Причинение смерти по неосторожности».

ЧП случилось около 11 часов 22 февраля в многоквартирном доме в переулке Павлова. Взорвался бытовой газ на третьем этаже.

Как сообщили эксперты, причиной ЧП стала утечка. Как только рабочие перекрыли газ, в одной из квартир прогремел взрыв. На месте погибли два человека. Ещё одну женщину, 68-летнюю пенсионерку, в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Она находится в отделении реанимации.

- Следственным отделом по городу Азов возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. – На месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции и МЧС.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия взрыва. Они проливают и разбирают конструкции. Жильцов дома, где случилось ЧП, отправили в пункт временного размещения.

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