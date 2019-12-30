Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове вынесли приговор мужчине, до смерти избившему знакомую

В Ростове вынесли приговор мужчине, до смерти избившему знакомую
В Ростове-на-Дону к тюремному сроку приговорили мужчину, до смерти избившему знакомую. Сергей А. получил девять лет колонии.

Происшествие случилось 23 июля 2019 года. Обвиняемый вместе со своей знакомой Еленой Б. находились у него дома на проспекте Коммунистическом. Мужчина был пьян, и вскоре между ним и женщиной завязалась ссора. В ходе конфликта он начал избивать гостью. В общей сложности он нанёс ей более десятка ударов по голове, груди, шее, туловищу и конечностям.

Она получила серьёзные травмы несовместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте.

В отношении Сергея возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека. Выяснилось, что ранее он был судим за умышленное уничтожение чужого имущества и незаконные покупку, передачу, сбыт взрывчатых веществ и наркотиков.

Приговором Советского районного суда ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.