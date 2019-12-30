В Ростове вынесли приговор мужчине, до смерти избившему знакомую



В Ростове-на-Дону к тюремному сроку приговорили мужчину, до смерти избившему знакомую. Сергей А. получил девять лет колонии.



Происшествие случилось 23 июля 2019 года. Обвиняемый вместе со своей знакомой Еленой Б. находились у него дома на проспекте Коммунистическом. Мужчина был пьян, и вскоре между ним и женщиной завязалась ссора. В ходе конфликта он начал избивать гостью. В общей сложности он нанёс ей более десятка ударов по голове, груди, шее, туловищу и конечностям.



Она получила серьёзные травмы несовместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте.



В отношении Сергея возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека. Выяснилось, что ранее он был судим за умышленное уничтожение чужого имущества и незаконные покупку, передачу, сбыт взрывчатых веществ и наркотиков.



Приговором Советского районного суда ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.