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Пенсионер пострадал при возгорании машины в Ростовской области

Пенсионер пострадал при возгорании машины в Ростовской области
Фото: Magcity74.ru
В Куйбышевском районе Ростовской области при возгорании машины пострадал пенсионер. Пожар случился на северо-восточной окраине в селе Куйбышево 2 июля.

Автомобиль «ВАЗ-21015» вспыхнул около 11 часов утра. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность транспорта. Огонь распространился на площадь четыре квадратных метра.
– В результате происшествия пострадал 61-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Дончанин получил ожоги.

К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.

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