Пенсионер пострадал при возгорании машины в Ростовской области



Фото: Magcity74.ru

В Куйбышевском районе Ростовской области при возгорании машины пострадал пенсионер. Пожар случился на северо-восточной окраине в селе Куйбышево 2 июля.



Автомобиль «ВАЗ-21015» вспыхнул около 11 часов утра. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность транспорта. Огонь распространился на площадь четыре квадратных метра.

– В результате происшествия пострадал 61-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Дончанин получил ожоги.



К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.