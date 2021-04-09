Спасатель из Ростовской области погиб при пожаре на Невской мануфактуре в Питере
Молодой начальник отделения 64-й пожарной части Петербурга погиб в пожаре на Невской мануфактуре. Уроженца города Шахты Ильи Белецкого не стало в возрасте 31 года. Страшное ЧП случилось 12 апреля в историческом здании Невской мануфактуры.
Пожару был присвоен высший ранг сложности. Пламя охватило площадь порядка 10 тысяч квадратных метров. В какой-то момент кровля здания не выдержала и рухнула. Выбраться из огня мужчине не удалось.
- Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из здания фабрики людей, - прокомментировали DonDay Шахты в МЧС. - Внезапно случился выброс пламени с последующим интенсивным горением. В результате двое пожарных получили сильные ожоги, один погиб.
Илья Белецкий переехал в Петербург еще в молодости. Там он встретил девушку - Софью, с которой хотел связать свою жизнь. В МЧС Илья Белецкий проработал около 10 лет.