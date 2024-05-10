В Ростовской области из-за непотушенной сигареты пострадал 63-летний мужчина
В Ростовской области из-за непотушенной сигареты пострадал 63-летний мужчина. Инцидент произошел 9 мая в Зверево.
В районе дома № 42 на улице Ивановской вспыхнула крыша гаража. Причиной пожара стала непотушенная сигарета, выброшенная хозяином постройки.
Прохожий увидел дым и вызвал спасателей. На место происшествия прибыли пять пожарных на двух единицах техники. В это время гараж полностью выгорел изнутри.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия 63-летний мужчина получил ожоги.