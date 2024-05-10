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В Ростовской области из-за непотушенной сигареты пострадал 63-летний мужчина

В Ростовской области из-за непотушенной сигареты пострадал 63-летний мужчина
В Ростовской области из-за непотушенной сигареты пострадал 63-летний мужчина. Инцидент произошел 9 мая в Зверево.

В районе дома № 42 на улице Ивановской вспыхнула крыша гаража. Причиной пожара стала непотушенная сигарета, выброшенная хозяином постройки.

Прохожий увидел дым и вызвал спасателей. На место происшествия прибыли пять пожарных на двух единицах техники. В это время гараж полностью выгорел изнутри.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия 63-летний мужчина получил ожоги.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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