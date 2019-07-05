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При ДТП с участием водовозки на трассе Ростов — Таганрог пострадали трое

При ДТП с участием водовозки на трассе Ростов — Таганрог пострадали трое
Три человека получили травмы в ДТП на трассе в Ростовской области. Авария произошла на пятом километре трассы Ростов — Таганрог 9 июля около 7:30.

По автодороге ехала автоцистерна с водой под управлением 40-летнего водителя. По предварительным данным, он, поворачивая налево, не уступил дорогу 46-летней женщине за рулём «Ниссан Альмера».
При ДТП с участием водовозки на трассе Ростов — Таганрог пострадали трое
- В результате ДТП пострадали три человека, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Травмы получили оба водителя, а также 57-летний пассажир водовозки. На месте работали сотрудники ГИБДД, а также сотрудники Синявского поисково-спасательного отряда.

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