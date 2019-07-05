При ДТП с участием водовозки на трассе Ростов — Таганрог пострадали трое



Три человека получили травмы в ДТП на трассе в Ростовской области. Авария произошла на пятом километре трассы Ростов — Таганрог 9 июля около 7:30.



По автодороге ехала автоцистерна с водой под управлением 40-летнего водителя. По предварительным данным, он, поворачивая налево, не уступил дорогу 46-летней женщине за рулём «Ниссан Альмера».



- В результате ДТП пострадали три человека, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Травмы получили оба водителя, а также 57-летний пассажир водовозки. На месте работали сотрудники ГИБДД, а также сотрудники Синявского поисково-спасательного отряда.