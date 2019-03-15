При ДТП на трассе Ростов - Ставрополь два человека пострадали, один погиб



На трассе Ростов - Ставрополь в результате ДТП один человек погиб, двое пострадали. Трагедия произошла 16 марта около 15:30 на 150-м километре автодороги.



По трассе ехал автомобиль «Хендай Акцент» под управлением 24-летнего молодого человека. По предварительным данным, он стал поворачивать влево и не уступил дорогу двигающемуся навстречу КамАЗу. За рулём грузовика сидел 55-летний водитель. В результате неудачного манёвра машины столкнулись.



Три человека получили травмы и были госпитализированы. На «скорой» увезли 20-летнего, 23-летнего и 24-летнего пассажиров «Акцента».



- Один из них, 24-летний пострадавший, скончался в медучреждении, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.