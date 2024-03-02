В Азове при пожаре пострадала 30-летняя девушка, надышавшись угарным газом
В Азове при пожаре пострадала 30-летняя девушка, надышавшись угарным газом. ЧП произошло 2 марта на улице Победы, 14.
Огонь вспыхнул около 13:30 в квартире на пятом этаже. Пламя охватило пять квадратных метров помещения. Загорелись личные вещи и мебель. Очевидцы вызвали спасателей. На место прибыли 22 человека на пяти единицах спецтехники. На ликвидацию огня ушло примерно 20 минут.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что при пожаре угарным газом надышалась 30-летняя девушка.