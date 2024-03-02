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В Азове при пожаре пострадала 30-летняя девушка, надышавшись угарным газом

В Азове при пожаре пострадала 30-летняя девушка, надышавшись угарным газом
В Азове при пожаре пострадала 30-летняя девушка, надышавшись угарным газом. ЧП произошло 2 марта на улице Победы, 14.

Огонь вспыхнул около 13:30 в квартире на пятом этаже. Пламя охватило пять квадратных метров помещения. Загорелись личные вещи и мебель. Очевидцы вызвали спасателей. На место прибыли 22 человека на пяти единицах спецтехники. На ликвидацию огня ушло примерно 20 минут.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что при пожаре угарным газом надышалась 30-летняя девушка.
Фото: Соцсети.
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