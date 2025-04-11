Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Пожарные потушили пожар в частном доме, охвативший 160 квадратов в Батайске. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.Открытое пламя в здании, расположенном на улице Чернышевского, 64, в Батайске потушили. В данный момент пожарные проводят тщательную проверку и проливку потенциальных источников тления для полной уверенности в предотвращении возможности нового возгорания.Следует напомнить, что общая площадь, охваченная огнем, составила 160 квадратных метров. В ходе оперативных действий из здания были эвакуированы двенадцать жильцов.Предварительной причиной возникновения чрезвычайной ситуации, по свидетельствам очевидцев, стал инцидент с мангалом. Соседи рассказывают, что опрокидывание конструкции привело к разбрасыванию горящих углей, что и спровоцировало дальнейшее распространение огня.