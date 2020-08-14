Пожар в Аксайском районе тушили больше шести часов

Загоревшийся в Аксайском районе Ростовской области камыш тушили больше шести часов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.Сообщение о возгорании поступило еще около 12:30. Сначала пожар тушили восемь спасателей на двух единицах техники. Спустя некоторое время их число выросло до 20 и семи соответственно. Полностью потушить огонь удалось только после 18 часов вечера.Напомним, с 16 по 19 августа на всей территории Ростовской области ожидается пожароопасность пятого класса.