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Пожар в Аксайском районе тушили больше шести часов

Пожар в Аксайском районе тушили больше шести часов
Загоревшийся в Аксайском районе Ростовской области камыш тушили больше шести часов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило еще около 12:30. Сначала пожар тушили восемь спасателей на двух единицах техники. Спустя некоторое время их число выросло до 20 и семи соответственно. Полностью потушить огонь удалось только после 18 часов вечера.

Напомним, с 16 по 19 августа на всей территории Ростовской области ожидается пожароопасность пятого класса.

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