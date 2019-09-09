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В течение 6 часов 45 человек тушили ландшафтный пожар в Ростовской области: видео

В течение 6 часов 45 человек тушили ландшафтный пожар в Ростовской области: видео
Масштабный ландшафтный пожар тушили в Ростовской области. В районе Солёного озера в Батайске горела сухая растительность. Возгорание произошло примерно в 21 час 10 сентября.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, на место прибыли 45 пожарных и 15 единиц техники. По оперативным данным, площадь возгорания составляла 2 000 квадратных метров. Позже поступило сообщение о том, что пожар распространился на площадь 10 000 квадратных метров.

Пламя удалось потушить примерно в 3 часа ночи.

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