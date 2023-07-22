Пожар на складе в Аксае потушили спустя 17 часов

Фото: МЧС

Крупный пожар на складе макулатуры в Аксае потушили спустя 17 часов. Спасатели полностью ликвидировали пламя 22 июля к 10.00.В тушении принимали участие 107 человек и 42 единицы техники. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.Напомним, возгорание произошло 21 июля около 17.00 на улице Пороховая Балка, 2А. Для ликвидации пламени привлекали вертолет Ми-8. К полуночи было ликвидировано открытое горение. Потом спасатели занимались проливкой сгоревшей территории.