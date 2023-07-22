Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пожар на складе в Аксае потушили спустя 17 часов

Пожар на складе в Аксае потушили спустя 17 часов
Крупный пожар на складе макулатуры в Аксае потушили спустя 17 часов. Спасатели полностью ликвидировали пламя 22 июля к 10.00.

В тушении принимали участие 107 человек и 42 единицы техники. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, возгорание произошло 21 июля около 17.00 на улице Пороховая Балка, 2А. Для ликвидации пламени привлекали вертолет Ми-8. К полуночи было ликвидировано открытое горение. Потом спасатели занимались проливкой сгоревшей территории.
Фото: МЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.