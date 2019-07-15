Под Ростовом водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком: видео



Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Серьёзная авария произошла 17 июля около 8:30.



По предварительной информации донского УГИБДД, мужчина за рулём легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с грузовиком, после чего машина загорелась.







Судя по кадрам, третьим участником ДТП стала ещё одна фура. Большегруз перегородил проезжую часть. Легковое авто оказалось полностью объято пламенем. Предварительно, его водитель погиб.



На месте работают сотрудники ГИБДД и спецслужб. Информация уточняется.



