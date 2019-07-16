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После похода в гости 17-летнюю ростовчанку доставили в больницу в тяжелейшем состоянии

После похода в гости 17-летнюю ростовчанку доставили в больницу в тяжелейшем состоянии
В Ростове девушка оказалась на больничной койке после похода в гости. В тяжелейшем состоянии её доставили в отделение токсикологии.

По словам собственного источника Rostov.ru, 17-летняя студентка учится в Ростовском техникуме индустрии моды, экономики и сервиса. Она живёт вместе с бабушкой в Октябрьском районе. Около 23 часов 18 июля девушка вернулась из гостей. Она вела себя неадекватно, и через какое-то время ей стало плохо. Бабушка вызвала скорую помощь.

В тяжелейшем состоянии её доставили в детское отделение токсикологии городской больницы. У подростка диагностировали экзогенную интоксикацию предположительно наркотической природы. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

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