Ростовчанка оказалась на больничной койке после принятия ванны



Молодая девушка попала в больницу после принятия ванны. Банальное желание помыться вылилось для 17-летней Ольги З. черепно-мозговой травмой. Ростовчанка пострадала вечером 29 июля в квартире на улице Северо-Кавказской.



По информации источника Rostov.ru, студентка во время купания поскользнулась и ударилась головой об угол ванны. Через время ее состояние ухудшилось, и она обратилась за помощью к медикам.



Пострадавшую доставили в отделение сочетанной травмы ГБСМП.