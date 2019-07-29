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Ростовчанка оказалась на больничной койке после принятия ванны

Ростовчанка оказалась на больничной койке после принятия ванны
Молодая девушка попала в больницу после принятия ванны. Банальное желание помыться вылилось для 17-летней Ольги З. черепно-мозговой травмой. Ростовчанка пострадала вечером 29 июля в квартире на улице Северо-Кавказской.

По информации источника Rostov.ru, студентка во время купания поскользнулась и ударилась головой об угол ванны. Через время ее состояние ухудшилось, и она обратилась за помощью к медикам.

Пострадавшую доставили в отделение сочетанной травмы ГБСМП.

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