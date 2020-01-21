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Полицейский погиб, выпав из окна многоэтажки в Ростовской области

Полицейский погиб, выпав из окна многоэтажки в Ростовской области
В Ростовской области погиб полицейский. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, упав с седьмого этажа. Трагедия произошла в ночь на 23 января на улице Кирова, сообщает Battime.

Жильцы дома № 30 обнаружили во дворе тело 47-летнего мужчины. Предположительно, он выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Незадолго до гибели батайчанин находился дома один. Известно, что он работал в полиции в Ростове-на-Дону. Обстоятельства гибели правоохранителя уточняются.

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