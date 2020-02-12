В Ростове 54-летний мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки



Фото: https://vk.com/rostovnadonu



Житель Ростова-на-Дону разбился насмерть, выпав из окна квартиры. Случай произошёл ну улице Туполева утром 14 февраля.



По данным собственного источника Rostov.ru, 54-летний мужчина около 5 часов вышел на балкон своей квартиры на восьмом этаже. Больше его живым никто не видел. Тело горожанина обнаружили на асфальте под домом. Он скончался мгновенно от полученных травм. На месте работают полицейские и следователи. Все обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.



Известно, что в момент гибели дончанина его родственники находились в квартире.