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Появилось видео с места смертельной аварии под Ростовом

Появилось видео с места смертельной аварии под Ростовом
Появилось видео с места страшной аварии на трассе под Ростовом. Смертельное ДТП случилось утром 1 июня в Аксайском районе.

На кадрах видно, что «Лада Гранта» буквально разлетелась на части. От сильного удара корпус автомобиля смялся, практически не оставляя шансов на выживание пассажирам и водителю. Окна машины завесили черными мешками. Вероятно, зрелище в салоне не для слабонервных.

«Форду» досталось немного меньше. У него также смята боковая часть и выбиты окна. К счастью, водитель иномарки остался жив.

Как сообщал Rostov.ru, в отечественное авто врезалась иномарка. «Форд» ехал в сторону Москвы по трассе М-4-«Дон». В районе хутора Ленина машину занесло на встречную полосу - прямо на «Ладу». От удара легковушка врезалась в отбойник и загорелась.



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