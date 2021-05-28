Появилось видео с места смертельной аварии под Ростовом
Появилось видео с места страшной аварии на трассе под Ростовом. Смертельное ДТП случилось утром 1 июня в Аксайском районе.
На кадрах видно, что «Лада Гранта» буквально разлетелась на части. От сильного удара корпус автомобиля смялся, практически не оставляя шансов на выживание пассажирам и водителю. Окна машины завесили черными мешками. Вероятно, зрелище в салоне не для слабонервных.
«Форду» досталось немного меньше. У него также смята боковая часть и выбиты окна. К счастью, водитель иномарки остался жив.
Как сообщал Rostov.ru, в отечественное авто врезалась иномарка. «Форд» ехал в сторону Москвы по трассе М-4-«Дон». В районе хутора Ленина машину занесло на встречную полосу - прямо на «Ладу». От удара легковушка врезалась в отбойник и загорелась.