В Сальске рухнула стена двухэтажного дома: под завалами могут быть люди

В Сальске 19 марта около 14.00 обрушилась стена двухэтажного дома. Под завалами могут находиться люди.Происшествие произошло на улице Морской переулок, 1. По сообщению ГУ МЧС по Ростовской области, рухнула стена, на которую опирается верхний этаж здания.На место ЧП работают 31 человек и 12 единиц техники.Согласно сервису «Яндекс Карты», по этому адресу находится котельная. Однако, по словам сотрудников ведомства, техническое помещение уже несколько лет пустует, а оборудование не эксплуатируется.