Появилось видео ДТП в Ростовской области, в котором пострадал школьник
В социальных сетях появилось видео ДТП в Сальске, в котором пострадал 14-летний школьник. Происшествие случилось 2 марта на пересечении улиц Буденного и Коломейцева.
По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Лады» проехала на красный сигнал светофора. Легковушка врезалась в «Форд». От удара иномарка съехала с дороги и протаранила столб.
После ДТП юного пассажира американского автомобиля с различными травмами отвезли в больницу.