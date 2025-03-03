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Появилось видео ДТП в Ростовской области, в котором пострадал школьник

Появилось видео ДТП в Ростовской области, в котором пострадал школьник
В социальных сетях появилось видео ДТП в Сальске, в котором пострадал 14-летний школьник. Происшествие случилось 2 марта на пересечении улиц Буденного и Коломейцева.

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Лады» проехала на красный сигнал светофора. Легковушка врезалась в «Форд». От удара иномарка съехала с дороги и протаранила столб.

После ДТП юного пассажира американского автомобиля с различными травмами отвезли в больницу.
Видео: соцсети
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