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Появилось видео ДТП в Волгодонске, в котором автомобиль сбил школьника

Появилось видео ДТП в Волгодонске, в котором автомобиль сбил школьника
В сети появилось жуткое видео ДТП в Волгодонске, в котором автомобиль «Ауди А6» сбил школьника. Происшествие случилось 13 октября напротив дома № 130Б на улице Морской.

На кадрах видно, что иномарка выезжает на встречную полосу. В этот момент дорогу по «зебре» переходит 14-летний мальчик. Автомобиль сносит его и врезается в отбойник. От мощного удара несовершеннолетний подлетел в воздух и упал на асфальт.

По информации региональной Госавтоинспекции, после ДТП подростка отвезли в больницу.

Фото и видео: DonDay.Волгодонск
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