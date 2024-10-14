Появилось видео ДТП в Волгодонске, в котором автомобиль сбил школьника

Фото и видео: DonDay.Волгодонск

В сети появилось жуткое видео ДТП в Волгодонске, в котором автомобиль «Ауди А6» сбил школьника. Происшествие случилось 13 октября напротив дома № 130Б на улице Морской.На кадрах видно, что иномарка выезжает на встречную полосу. В этот момент дорогу по «зебре» переходит 14-летний мальчик. Автомобиль сносит его и врезается в отбойник. От мощного удара несовершеннолетний подлетел в воздух и упал на асфальт.По информации региональной Госавтоинспекции, после ДТП подростка отвезли в больницу.