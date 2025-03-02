В Ростовской области 14-летний подросток пострадал в аварии
В городе Сальске Ростовской области 14-летний мальчик пострадал в аварии. ДТП случилось 2 марта на улице Коломейцева, 21.
По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» ехала по улице около 13:20. Она решила проскочить на «красный». Транспорт занесло, и столкновения избежать не удалось. Машина врезалась в «Форд Фьюжн», которым управлял 42-летний мужчина.
- В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир «Форда». С травмами его доставили в медучреждение.