Фото: Госавтоинспекция РО

Появились подробности жесткого ДТП в Шахтах. В аварии пострадали 4 человека. Происшествие случилось вечером 17 марта.По улице Маяковского ехал 47-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта». На перекрестке с улицей Карла Маркса мужчина не уступил дорогу 19- летнему водителю на машине «ВАЗ 21124». Легковушки столкнулись.- В результате ДТП водители автомобиля «Лада Гранта» и «ВАЗ 21124», а также пассажиры «ВАЗ 21124» - мужчина и женщина 22 лет госпитализированы, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.