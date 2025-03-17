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Появились подробности жесткого ДТП в Шахтах

Появились подробности жесткого ДТП в Шахтах
Появились подробности жесткого ДТП в Шахтах. В аварии пострадали 4 человека. Происшествие случилось вечером 17 марта.

По улице Маяковского ехал 47-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта». На перекрестке с улицей Карла Маркса мужчина не уступил дорогу 19- летнему водителю на машине «ВАЗ 21124». Легковушки столкнулись.

- В результате ДТП водители автомобиля «Лада Гранта» и «ВАЗ 21124», а также пассажиры «ВАЗ 21124» - мужчина и женщина 22 лет госпитализированы, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция РО
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