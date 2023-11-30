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На полигоне под Ростовом 10 военнослужащих погибли от случайного взрыва

На полигоне под Ростовом 10 военнослужащих погибли от случайного взрыва
На полигоне под Ростовом 10 человек погибли при взрыве. Страшное ЧП случилось в начале ноября в 50 километрах от донской столицы.

Как сообщил DonDay.ru, военнослужащие развели костер рядом с боеприпасами. Из-за огня снаряды сдетонировали. Взрыв был настолько мощным, что 10 человек погибли на месте. Еще 15 с травмами госпитализировали.

По факту гибели военных возбудили уголовное дело. Его расследуют специалисты Главного военного СУ СКР.
Фото: DonDay.ru.
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