На полигоне под Ростовом 10 военнослужащих погибли от случайного взрыва
На полигоне под Ростовом 10 человек погибли при взрыве. Страшное ЧП случилось в начале ноября в 50 километрах от донской столицы.
Как сообщил DonDay.ru, военнослужащие развели костер рядом с боеприпасами. Из-за огня снаряды сдетонировали. Взрыв был настолько мощным, что 10 человек погибли на месте. Еще 15 с травмами госпитализировали.
По факту гибели военных возбудили уголовное дело. Его расследуют специалисты Главного военного СУ СКР.