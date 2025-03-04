Появились кадры момента ДТП с пострадавшими в Батайске

Фото: Дондей

Портал DonDay опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, сделанные за несколько секунд до аварии и в момент происшествия в Батайске. ДТП случилось 3 марта около 20:30 на улице Куйбышева.На кадрах видно, как автомобиль «ВАЗ-2114» движется по дороге на высокой скорости. Водитель обгоняет машину, проезжает перекрёсток и теряет управление. Легковушка вылетает в кювет и врезается в дерево.В результате ДТП 20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу. Девушка находится в реанимации в тяжёлом состоянии.