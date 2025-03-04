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Появились кадры момента ДТП с пострадавшими в Батайске

Появились кадры момента ДТП с пострадавшими в Батайске
Портал DonDay опубликовал видеозаписи с камер наблюдения, сделанные за несколько секунд до аварии и в момент происшествия в Батайске. ДТП случилось 3 марта около 20:30 на улице Куйбышева.

На кадрах видно, как автомобиль «ВАЗ-2114» движется по дороге на высокой скорости. Водитель обгоняет машину, проезжает перекрёсток и теряет управление. Легковушка вылетает в кювет и врезается в дерево.

В результате ДТП 20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу. Девушка находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Фото: Дондей
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