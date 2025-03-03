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В Батайске в жесткой аварии автомобиль смяло в кювете

В Батайске в жесткой аварии автомобиль смяло в кювете
В Батайске Ростовской области в результате жесткой аварии автомобиль смяло в кювете. ДТП произошло вечером 3 марта, приблизительно в 20:30.

По информации местных жителей, авария случилась на перекрестке улиц Куйбышева и Половинко. За рулем автомобиля ВАЗ находился молодой человек, который, по всей видимости, потерял контроль над управлением. Транспортное средство на высокой скорости съехало в кювет, где от сильного удара получило критические повреждения. Свидетели произошедшего вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников спасательной службы.

По предварительным данным, находившаяся в машине пассажирка получила травмы.

Официальные комментарии и детали от Госавтоинспекции пока не поступали.
Фото: DonDay
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