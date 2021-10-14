Погибшего при тушении в ресторане в Ростове спасателя наградят посмертно

МЧС представило к награде пожарного, погибшего в Ростове во время тушения возгорания в ресторане. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Младший сержант внутренней службы, 33-летний Александр Шевченко, выехал на вызов по адресу: Нижнебульварная, 14. В кафе произошел пожар. Во время тушения на спасателя упала стена. Коллеги вытащили Александра из-под завалов и передали медикам. В больницу спасателя доставили с тяжелыми травмами, где он спустя несколько часов скончался.В МЧС пообещали оказать всю необходимую помощь и представили пожарного к награде посмертно за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей.