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Погибшего при тушении в ресторане в Ростове спасателя наградят посмертно

Погибшего при тушении в ресторане в Ростове спасателя наградят посмертно
МЧС представило к награде пожарного, погибшего в Ростове во время тушения возгорания в ресторане. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Младший сержант внутренней службы, 33-летний Александр Шевченко, выехал на вызов по адресу: Нижнебульварная, 14. В кафе произошел пожар. Во время тушения на спасателя упала стена. Коллеги вытащили Александра из-под завалов и передали медикам. В больницу спасателя доставили с тяжелыми травмами, где он спустя несколько часов скончался.

В МЧС пообещали оказать всю необходимую помощь и представили пожарного к награде посмертно за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей.
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