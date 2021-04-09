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Погибшего в Санкт-Петербурге спасателя из Ростовской области представят к награде

Погибшего в Санкт-Петербурге спасателя из Ростовской области представят к награде
Погибшего спасателя и его пострадавших коллег, которые тушили пожар на Невской мануфактуре в Питере, представят к наградам. Об этом сообщил ТАСС представитель городского главка МЧС Андрей Литовка 13 апреля.

Напомним, страшная трагедия произошла в Санкт-Петербурге 12 апреля в историческом здании Невской мануфактуры. Сооружение вспыхнуло за считанные минуты. Сильный ветер, поднявшийся над Северной Пальмирой, помогал огню расти и разноситься по всей площади строения. Специалисты оценили пожар по высшему рангу опасности. Пламя заняло десять тысяч квадратных метров. Спустя некоторое время крыша мануфактуры не выдержала и рухнула прямо на спасателей.

На месте происшествия погиб 31-летний уроженец города Шахты Илья Белецкий. В момент выброса пламени мужчина не смог выбраться наружу и скончался. Спасателя наградят медалью посмертно.

В результате ЧП также пострадали двое пожарных. Они получили ожоги и сейчас в тяжёлом состоянии находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Они также будут представлены к наградам.

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