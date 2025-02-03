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Погибшая в Таганроге женщина воспитывала одна двух маленьких детей

Погибшая в Таганроге женщина воспитывала одна двух маленьких детей

Появились подробности трагедии в Таганроге, в результате которой была убита 38-летняя женщина. Об этом информирует издание Donday, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, что 1 февраля в Таганроге соседом было нанесено не менее 15 ножевых ударов женщине по имени Галина П.

Галина проживала в частном доме вместе с двумя детьми, одному из них — пять лет, а другому — три. Недвижимость принадлежала трем собственникам, с одним из них у женщины были конфликты.

В день происшествия 40-летний сосед снова пришел к Галине, чтобы разрешить спор. Однако диалог не состоялся. В приступе ярости он схватил нож и нанес ей около 15 ударов. После нападения мужчина попытался покончить с собой, но его удалось спасти медикам.

По информации источника, Галина была в разводе и самостоятельно воспитывала детей. Вероятнее всего, опеку над ними передадут ближайшим родственникам.
Фото: Donday
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