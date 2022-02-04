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В Ростове 36-летняя женщина погибла, выпав из окна многоэтажки

В Ростове 36-летняя женщина погибла, выпав из окна многоэтажки

В Ростове-на-Дону 36-летняя женщина погибла, выпав из окна собственной квартиры в многоэтажном доме. Тело женщины нашли около четырех утра 7 февраля, на улице Извилистой, №17/1.

Как сообщает donday.ru, соседи погибшей сразу вызвали на место происшествия правоохранителей и скорую помощь. Однако, было слишком поздно. В результате падения с высоты 18 этажа женщина мгновенно скончалась. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать ее смерть.

Предположительно, погибшая не смогла справиться с долгами. Женщина в свое время закончила юридический факультет в РГЭУ (РИНХ). Одна воспитывала дочь-подростка.
Фото: donday.ru
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