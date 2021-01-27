Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге женщина едва не погибла после драки с сожителем

В Таганроге женщина едва не погибла после драки с сожителем
В Таганроге 44-летняя женщина едва не погибла от рук сожителя. Ссора, переросшая в серьезное избиение, произошла утром 29 января.

Подробности случившегося рассказал DonDay.ru. В доме на улице Жуковского поругалась семейная пара. Мужчина озверел и нанес своей возлюбленной несколько ударов по голове каким-то предметом. Потом он выглянул из окна и стал звать на помощь.

Окровавленную 44-летнюю женщину нашли в ванной. К счастью, она была жива. Сейчас она находится в больнице, а вот обезумевшего мужчину доставили в отделение полиции.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.