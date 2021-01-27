В Таганроге женщина едва не погибла после драки с сожителем

В Таганроге 44-летняя женщина едва не погибла от рук сожителя. Ссора, переросшая в серьезное избиение, произошла утром 29 января.Подробности случившегося рассказал DonDay.ru. В доме на улице Жуковского поругалась семейная пара. Мужчина озверел и нанес своей возлюбленной несколько ударов по голове каким-то предметом. Потом он выглянул из окна и стал звать на помощь.Окровавленную 44-летнюю женщину нашли в ванной. К счастью, она была жива. Сейчас она находится в больнице, а вот обезумевшего мужчину доставили в отделение полиции.