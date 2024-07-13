Погибшая в Ростовской области семья возвращалась с отдыха на море

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Погибшая в жутком ДТП в Ростовской области семья возвращалась с отдыха на море. Эту информацию сообщил собственный источник портала Donday.Жители Московской области отдыхали на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Обратная дорога домой проходила через платную трассу М-4 «Дон». На пункте оплаты в Чертковском районе в их «Ладу Гранту» на высокой скорости врезался грузовик. От удара легковая машина по инерции столкнулась еще с тремя автомобилями.В результате ДТП погибли водитель «Лады», его жена и 11-летний сын. Также пострадали другие участники аварии, но их травмы оказались незначительными.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Ход расследования дела находится под контролем прокуратуры Ростовской области.