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В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели семьи в ДТП

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели семьи в ДТП
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели семьи в ДТП. Авария произошла 11 июля в Чертковском районе на пункте взимания платы.

Около 21:30 по трассе М-4 «Дон» двигался 51-летний мужчина за рулем грузовика «Газон Некст». По предварительной информации, он не справился с управлением и врезался в «Ладу Гранту». После удара автомобиль по инерции протаранил еще три машины: «Хавал», «Киа Рио» и «Киа Сид».

В результате аварии погибли водитель «Лады Гранты» 56 лет, его 49-летняя жена и их 11-летний сын. Также пострадали водитель «Хавал» 41 года и 49-летняя пассажирка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Ход расследования взят на контроль прокуратурой донского региона.
Фото: Ростов ру
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