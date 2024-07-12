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В Ростовской области в ДТП погибла семья

В Ростовской области в ДТП погибла семья
В Ростовской области произошла страшная авария, в которой погибла семья с ребёнком. ДТП случилось 11 июля в Чертковском районе.

Около 21:30 по трассе М-4 «Дон» двигался 51-летний водитель грузовика «Газон Некст». По предварительным данным, он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», который стоял на пункте взимания платы. От удара «Лада» по инерции врезалась в другие автомобили — «Хавал», «Киа Рио» и «Киа Сид».

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погибли 56-летний водитель «Лады Гранты», его 49-летняя жена и 11-летний сын. В происшествии также пострадали 41-летний водитель за рулем «Хавал» и 49-летняя женщина-пассажир.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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